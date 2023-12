Motociclista é perseguido e atropelado após briga de trânsito: vítima é salva por populares

Perseguição e atropelamento após briga de trânsito em Curitiba

No início da noite deste sábado (02), um motociclista foi perseguido e atropelado por uma Saveiro na Estrada Velha do Barigui, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O incidente resultou em graves ferimentos na vítima, que foi prontamente socorrida e levada ao hospital.

Briga de trânsito e consequências

Tudo começou quando o condutor da moto buzina para pedir passagem ao motorista do carro. A situação se intensificou e resultou em uma briga entre os dois. Durante o confronto, o motociclista acabou sofrendo queimaduras nas coxas e na barriga devido ao contato com o escapamento do veículo.

Por sorte, populares que presenciaram o ocorrido agiram rapidamente e conseguiram retirar a vítima de debaixo do veículo antes da chegada do Siate. Caso contrário, o desfecho poderia ter sido fatal.

Atendimento médico e encaminhamentos

O motociclista, mesmo ferido, foi levado consciente ao Hospital do Trabalhador, onde recebeu os cuidados necessários para sua recuperação. Já o motorista da Saveiro foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito, onde serão tomadas as medidas cabíveis em relação ao ocorrido.

É importante ressaltar a importância de manter a calma e evitar conflitos no trânsito. Situações como essa podem resultar em consequências graves e até mesmo fatais. É fundamental que todos os condutores respeitem as leis de trânsito e ajam de forma responsável e segura.

