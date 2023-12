Estreia de Guto Ferreira

Reportagem: Rodrigo Monteiro

Coritiba entrou em campo no domingo no início da noite para cumprir tabela contra o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid na cidade de Bragança Paulista interior de São Paulo e voltou de sua última viagem pelo brasileiro serie A 2023 com uma derrota de 1×0 e com os mesmos 30 pontos que tinha antes da partida.

O Jogo do Coritiba foi apagado, mais se defendeu do que atacou e o que pudemos ver foi mais uma boa atuação do goleiro Pedro Morisco que vem mostrando que pode ser o goleiro para temporada 2024, outra novidade nesse jogo foi que o novo técnico Guto Ferreira comandou o time da beira do campo e pode sentir oficialmente como esta o clima nessa reta final de brasileirão com a equipe já rebaixada.

Guto Ferreira | Foto: Reprodução/TV Coxa

Dia 06/12 (Quarta Feira), teremos a última rodada da competição e o Coritiba joga em casa contra a equipe do Corinthians as 21:30 para encerrar de vez esse ano de 2023 que foi um dos piores do clube em toda sua história.

A equipe esportiva da Gazeta do Bairro estará no gigante de concreto armado acompanhando ao vivo a partida direto do estádio Major Antônio Couto pereira com o repórter Rodrigo Monteiro.

FICHA TÉCNICA

RB Bragantino 1 x 0 Coritiba

RB Bragantino:

Cleiton; Andres Hurtado, Léo Ortiz, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Realpe); Matheus Fernandes (Jadsom), Bruninho (Eduardo Sasha) e Lucas Evangelista; Helinho (Matheus Gonçalves), Thiago Borbas e Henry Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha

Coritiba:

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel, Kuscevic e Diogo Batista (Reynaldo); Willian Farias (Andrey), Matheus Bianqui (Gabriel Silva) e Sebá Gómez; Marcelino Moreno, Kaio César e Robson Fernandes (Lucas Ronier). Técnico: Guto Ferreira

Gols: Léo Ortiz (29-2º)

Cartões amarelos: Helinho, Matheus Fernandes, Juninho Capixaba, Matheus Gonçalves (B);

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), domingo (3/12) às 18h30