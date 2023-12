Motociclista é gravemente atropelado por carro após briga de trânsito na CIC

<title>Motociclista é perseguido e atropelado por carro após briga de trânsito na CIC</title> <h1>Motociclista é perseguido e atropelado por carro após briga de trânsito na CIC</h1> Um motociclista foi perseguido e atropelado por uma Saveiro após uma briga de trânsito, no início da noite deste sábado (02), na Estrada Velha do Barigui, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A vítima foi levada ao hospital em estado grave. Segundo o sargento Evandro, do Siate, a desavença teria começado após o condutor da moto buzinar pedindo passagem para o motorista do carro. “Parece que ele acabou buzinando pedindo passagem para o carro, foi uma coisa simples que acabou desencadeando essa situação. O motociclista foi perseguido e foi parar embaixo do carro. Quando chegamos no local a vítima já tinha sido tirada debaixo do veículo por populares, mas apresentava lesões graves. Ela teve fratura em ambos os fêmurs, nos membros inferiores e no braço esquerdo”, afirmou o sargento. O motociclista ainda sofreu queimaduras na região das coxas e da barriga por conta do escapamento do veículo. Ainda de acordo com Evandro, se populares não tivesse socorrido a vítima a tempo, ela poderia ter morrido. Um morador da região, que presenciou a confusão, João Rodrigues, disse à Banda B que o motorista admitiu que atropelou o motociclista de propósito. “Ele atropelou de propósito. Ele mesmo confessou. Diz que o cara fechou ele. E ele ainda estava com uma criança de 5 anos dentro do carro. Depois que a polícia chegou ele disse que tinha sido acidente. O motociclista acho que estava vindo do serviço, tava com roupa do serviço”, disse o morador. O condutor da moto foi levado consciente ao Hospital do Trabalhador. O motorista da Saveiro foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br