“Grave acidente de trânsito em Curitiba envolvendo condutor embriagado e dois veículos”

<title>Acidente de trânsito em Curitiba</title> <h1>Acidente de trânsito em Curitiba</h1> Um acidente de trânsito envolvendo um condutor com sinais de embriaguez e outros dois veículos foi registrado em Curitiba, na madrugada deste domingo (3).

<h2>Colisão frontal entre Vectra e Ecosport</h2> Foi uma colisão frontal entre um Vectra e um Ecosport, na Rua Antônio Skrepec, no bairro Pinheirinho. O condutor do Vectra teria atingido um outro carro antes da colisão e fugido do local, conforme apurou a RICtv. Na fuga, ele teria se perdido e batido de frente contra o Ecosport. <h2>Motorista embriagado preso às ferragens</h2> O motorista tinha sinais de embriaguez e ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros retirou a vítima do veículo e a encaminhou ao Hospital do Trabalhador. <h2>Condutor da Ecosport com ferimento na testa</h2> O condutor da Ecosport sofreu um corte na testa e recusou encaminhamento ao hospital.

Fonte: ric.com.br