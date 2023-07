“Moradores do Alto Boqueirão se mobilizam por pavimentação da Rua Izabel Gomes Posselt”

Antipó remendado na Rua Izabel Gomes Posselt será substituído em breve

Os moradores da Rua Izabel Gomes Posselt, localizada no Alto Boqueirão, na Regional Boqueirão, estão prestes a ver o fim do antipó remendado que cobre a via. A pavimentação da rua, uma demanda antiga da comunidade local, será o principal assunto discutido na reunião final da consulta pública Fala Curitiba. O encontro está marcado para o dia 3 de agosto, na Regional Boqueirão.

O marceneiro Vlamir Gonçalves Martins, morador da rua, afirma que cerca de 300 pessoas da comunidade devem comparecer à reunião. “Todos estão muito ansiosos e confiantes”, diz ele. A Rua Izabel Gomes Posselt abriga seis antigos condomínios de apartamentos, cada um com um algarismo romano após o nome Condomínio Jardim Araucária.

Uma rua à altura dos moradores

Maria Osmerina Rodrigues de Lima, síndica do Condomínio Jardim Araucária VI, mora no local há mais de 30 anos e afirma que a rua precisa estar à altura das pessoas que amam o bairro. “É um lugar ótimo, residencial e arborizado”, destaca a administradora.

Sônia Mazoti Depizoli, moradora do local, também apoia a reivindicação dos vizinhos e acrescenta outra demanda. “Também queremos a revitalização do bosque que fica atrás dos nossos prédios”, conta ela, referindo-se à Praça Reverendo Elias Abrahão, que está próxima a uma área de proteção ambiental.

No futuro, os moradores estudam pedir melhorias para a área verde. Além disso, eles terão a oportunidade de votar na proposta de interligação cicloviária entre a Praça Elias Abrahão e a Praça do Semeador, no Sítio Cercado, ao longo do Ribeirão dos Padilha, durante o Fala Curitiba.

A votação de obras e ações para o Fala Curitiba 2023 está aberta no site e nas unidades móveis da consulta pública.

Participe do Fala Curitiba

Para participar do Fala Curitiba, você tem as seguintes opções:

Acesse o site a partir da meia-noite de 24/7 até 48 horas antes da reunião regional

Acesse o Fala Móvel a partir da meia-noite de 24/7 até 02/8, dependendo da data da reunião regional, nos períodos da manhã e tarde

Compareça à reunião na Regional onde você mora, de 31/7 a 4/8, às 19h

Aproveite essa oportunidade para fazer ouvir a sua voz e contribuir para a melhoria da sua região!

Fonte: busaocuritiba.com