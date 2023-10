Moradores cansados de esperar: Ponte de pedestres é construída por moradores no bairro Pinheirinho

<title>Moradores cansados de esperar a prefeitura arrumam ponte para travessia de pedestres</title> <h1>Moradores cansados de esperar a prefeitura arrumam ponte para travessia de pedestres</h1> Moradores cansados de desculpas colocaram a mão na massa e arrumaram uma ponte de pedestres no bairro Pinheirinho. A falta de ação da prefeitura motivou os moradores a resolverem o problema por conta própria. Agora, a travessia de pedestres está mais segura e evita acidentes. <h2>Confira todos os detalhes na reportagem!</h2> Para ficar bem informado, acesse o <a href="https://ric.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Portal RIC</a> e siga-nos no <a href="https://www.instagram.com/rictvpr/" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>. <h3>#BalançoGeralCuritiba #CidadeAlertaCuritiba</h3> Publicado em 26 out 2023, às 19h51. <h3>Vídeo</h3> Assista ao vídeo do Cidade Alerta Curitiba, publicado em 26 de outubro de 2023. <h4>Redação RIC.com.br</h4> <h2>Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.</h2>

