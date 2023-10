Campeonato Paranaense Feminino de 2023

Reportagem Admilson Leme

A 24° edição do Campeonato Paranaense Feminino, começa no dia 2 de novembro com todos os jogos em Curitiba.

Esta edição terá a participação de cinco equipes: Athletico, Coritiba, Rio Branco-PR, São Braz e Toledo.

Os times se enfrentam entre si, em turno único, com os quatro primeiros avançando para as semifinais. As semifinais e final serão em jogo único.

Além de levar a taça para sua galeria, o Paranaense garante uma vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2024.

O Athletico vai disputar a Série A2 do Brasileiro em 2024, caso o seja campeão do Paranaense, o vice herdará a vaga na Série A3.

O campeonato Paranaense será transmitido ao vivo por streaming em plataforma da Federação Paranaense de Futebol (FPF).

JOGOS

1ª rodada – 02/11 – quinta

14h – Athletico x São Braz

16h – Rio Branco x Coritiba

2ª rodada – 04/11 – sábado

14h – São Braz x Rio Branco

16h – Coritiba x Toledo

3ª rodada – 06/11 – segunda

17h30 – Rio Branco x Athletico

19h30 – Toledo x São Braz

4ª rodada – 08/11 – quarta

17h30 – Athletico x Toledo

19h30 – São Braz x Coritiba

5ª rodada – 10/11 – sexta

17h30 – Coritiba x Athletico

19h30 – Toledo x Rio Branco

* Até o fechamento da matéria ainda não havia sido confirmado a onde será realizado os jogos (Estádio).

Campeões

8× – Foz Cataratas (2010/2011/2012/2013/2014/2017/2018/2019)

4× – Novo Mundo (2002/2003/2004/2008)

3× – Athletico-PR (2020/2021/2022)

2× São José (2005/2006)

2× União Ahú (1998/1999)

1× Gresfi (2001)

1× Jaborá (2007)

1× Foz do Iguaçu (2009)

1X Grêmio Maringá (2000)