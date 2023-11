“Mês da Consciência Negra: Faróis do Saber oferecem atividades gratuitas para toda a família em Curitiba”

Atividades gratuitas de cultura e lazer em Curitiba

Ao longo de todo mês de novembro, os Faróis do Saber em Curitiba oferecem uma programação especial com atividades gratuitas para famílias curitibanas e turistas. A agenda, que faz parte do Curitiba Viva Bem, inclui diversas atrações em comemoração ao Mês da Consciência Negra.

Contação de histórias e oficinas

Os Faróis do Saber oferecem contação de histórias, oficinas, rodas de leitura, jogos e muito mais. É uma ótima oportunidade para se divertir e aprender ao mesmo tempo. Além disso, os Faróis fazem parte da rede municipal de bibliotecas e também emprestam livros.

Casa Encantada no Parque Barigui

Para os fãs de histórias, a Casa Encantada no Parque Barigui é um lugar imperdível. Ela recebe a comunidade inclusive nos feriados de Finados e Proclamação da República. As bruxas mais famosas de Curitiba contam histórias às 9h, 11h, 14h e 16h.

Farol do Saber Aristides Vinholes

No Farol do Saber Aristides Vinholes, localizado no bairro Xaxim, haverá um mural em alusão à Consciência Negra e uma exposição de livros. O evento acontecerá de 20 a 24, a partir das 9h, e estará aberto a toda comunidade.

Biblioteca Pedagógica e Inclusiva Darcy Ribeiro

Na Biblioteca Pedagógica e Inclusiva Darcy Ribeiro, será realizada a roda de leitura “Vozes negras – Três Contos Africanos de Adivinhação”, de Rogério Andrade Barbosa. O evento acontecerá na segunda-feira (6/11), às 10h.

Atividades para crianças

As crianças também terão atividades específicas. Na Praça do Japão, na Biblioteca Hideo Handa, haverá uma aula de ioga no dia 21, a partir das 14h.

Curitiba Viva Bem

O Curitiba Viva Bem é uma política pública que busca promover a qualidade de vida na cidade. É uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, que também prioriza a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A saúde e o bem-estar dos curitibanos são prioridades para a Prefeitura, que está ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.

