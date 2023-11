“Policial reformado flagrado em situação suspeita durante o horário noturno no bairro Xaxim”

PM reformado é flagrado em situação suspeita no bairro Xaxim

Nas imagens obtidas pela Banda B, um policial militar reformado é flagrado trafegando por uma rua do bairro Xaxim, por volta das 21h40. Durante o trajeto, uma passageira que o acompanhava demonstra comportamento suspeito.

Flagrante capturado pela Banda B

Ao analisar as imagens divulgadas pela Banda B, é possível observar o momento em que o PM reformado passa pela rua do bairro Xaxim. A filmagem foi realizada por volta das 21h40 e revela uma situação que levanta questionamentos.

Comportamento suspeito da passageira

Enquanto o policial militar trafega pela rua, a passageira que o acompanha chama a atenção por seu comportamento suspeito. A atitude levanta dúvidas sobre a natureza da relação entre os dois e pode indicar a ocorrência de atividades ilícitas.

Fonte: www.bandab.com.br