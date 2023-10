“Mercado Municipal Capão Raso: Fechado temporariamente, mas reabre com horário especial!”

Mercado Municipal Capão Raso

O Mercado Municipal Capão Raso é um importante ponto de comércio na região de Curitiba. Localizado na Rua Leon Nicolas, s/n esquina com Winston Churchill, no bairro Capão Raso, o mercado oferece uma variedade de produtos frescos e de qualidade para os moradores locais.

Horário de Funcionamento

O mercado funciona em diferentes dias da semana, sendo importante ficar atento aos horários de abertura e fechamento. Confira abaixo:

2/11 – Fechado

3/11 – Aberto das 9h às 18h

Localização

O Mercado Municipal Capão Raso está situado na Rua Leon Nicolas, s/n esquina com Winston Churchill, no bairro Capão Raso. É de fácil acesso e conta com estacionamento para os clientes.

UPA Pinheirinho

Próximo ao Mercado Municipal Capão Raso, encontra-se a UPA Pinheirinho. Localizada na Rua Leon Nicolas, s/n esquina com Winston Churchill, a UPA oferece atendimento médico de qualidade para a comunidade.

Fonte: www.bemparana.com.br