“BR-277 bloqueada devido a incêndio em Paranaguá: trânsito interrompido no sentido litoral”

Incêndio bloqueia BR-277 em Paranaguá

A BR-277 foi totalmente bloqueada no km 3 em Paranaguá, sentido litoral, devido a um incêndio que ocorreu na tarde desta segunda-feira (30) em um galpão que fica na margem da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação do trecho.

Matéria atualizada às 15h43.

Fonte: cbncuritiba.com.br