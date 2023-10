“Melhorias no bairro CIC, em Curitiba, são aprovadas em nova proposta do vereador Alexandre Leprevost”

Proposta de obras no bairro CIC é aprovada pelo plenário

O plenário da Câmara Municipal de Curitiba aprovou uma sugestão para a realização de obras no bairro CIC. A proposta, assinada pelo vereador Alexandre Leprevost, visa melhorar a infraestrutura e qualidade de vida dos moradores da região.

Investimentos no bairro CIC

A proposta aprovada pelo plenário destaca a necessidade de investimentos no bairro CIC, visando melhorar a mobilidade urbana, a segurança e o acesso aos serviços públicos. Com a realização das obras, espera-se promover o desenvolvimento socioeconômico da região.

Benefícios para a comunidade

A realização das obras no bairro CIC trará diversos benefícios para a comunidade local. Entre eles, destacam-se:

Melhoria na infraestrutura viária, com a construção e revitalização de ruas e avenidas;

Implantação de ciclovias e calçadas acessíveis, promovendo a mobilidade sustentável;

Ampliação da oferta de transporte público, facilitando o deslocamento dos moradores;

Instalação de equipamentos de lazer e áreas verdes, proporcionando mais qualidade de vida;

Fortalecimento do comércio local, impulsionando a economia da região.

Fonte: gazetadobairro.com.br

