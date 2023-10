Manifestação do Sindimoc bloqueia canaleta de ônibus em Curitiba e gera confusão na estação-tubo Eufrásio Correia

Manifestação do Sindimoc bloqueia canaleta da Avenida Sete de Setembro em Curitiba

Uma manifestação organizada pelo Sindimoc (Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana) gerou confusão na estação-tubo Eufrásio Correia e bloqueou a canaleta da Avenida Sete de Setembro, no cruzamento com a Rua Loureiro Pinto, em Curitiba, durante parte da tarde desta quarta-feira (18). A situação já está normalizada no local.

Dezenas de usuários do transporte coletivo desceram dos veículos e ficaram aguardando a retomada das atividades por cerca de 45 minutos. A estação-tubo atende as linhas dos biarticulados Santa Cândida/Capão Raso, Pinhais/Rui Barbosa e Centenário/Campo Comprido, além do Ligeirão Santa Cândida/Praça do Japão.

Protesto dos motoristas e cobradores

Os motoristas e cobradores fazem um ato de protesto e interrompem o tráfego na canaleta da Sete. A ideia é ficar com os ônibus paralisados por uma hora com a intenção de conscientizar a população que a canaleta é espaço exclusivo dos ônibus.

Segundo o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, a intenção é fazer com que as autoridades mudem a realidade dos trabalhadores do transporte coletivo para que se evitem acidentes.

“Resolvemos chamar a atenção no coração da cidade. Vamos parar em mobilização e chamar a atenção da Urbs, Guarda Municipal e PM para que tomem uma solução em relação às vidas que estão sendo ceifadas dentro das canaletas. Temos inúmeros problemas, são carrinheiros, ciclistas, skatistas, pessoas que usam indevidamente esse espaço que é do ônibus, para transportar a população”, diz Teixeira em entrevista ao Pop FM Curitiba.

Segundo ele, as pessoas, como ciclistas e skatistas, disputam espaços com os ônibus.

“Os motoristas do transporte coletivo não conseguem mais carregar nas costas a morte de um jovem”, completou.

Posição da Prefeitura de Curitiba

Em nota, a Setran (Superintendência de Trânsito) ressaltou que, além dos ônibus, somente veículos que fazem atendimentos de emergência em saúde e de segurança pública podem circular pelas canaletas.

“Para inibir condutas perigosas, o município desenvolve ações e campanhas educativas de forma periódica para orientar e sensibilizar ciclistas e pedestres sobre a proibição e o risco de circular nas canaletas exclusivas dos ônibus do transporte coletivo. A fiscalização depende de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran)”, afirma.

Fonte: paranaportal.uol.com.br