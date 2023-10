Athletico conquista vitória heroica

Reportagem : Admilson Leme

O Athletico-PR, venceu o Grêmio, por 2×1, na noite desta quarta-feira (18/10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 27° rodada do Brasileirão.

Primeiro Tempo

Já no início do jogo, aos 2 minutos o Athletico quase abriu o placar. Bruno Zapelli cabeceou de dentro da área e acertou a trave direita de Gabriel Grando.

Aos 6 minutos o Grêmio abriu o marcador, Cristaldo roubou a bola, Suárez ajeitou pelo alto e Lucas Besozzi chutou de fora da área.

Aos 23 minutos, Pablo, chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos 35 minutos, Cristaldo tocou para Suárez, que invadiu a área, finalizou mas Bento fez ótima defesa.

Aos 37 minutos, o Athletico-PR chegou bem no ataque, e Erick com um ótimo passe para Bruno Zapelli, que não desperdiçou a oportunidade.

Segundo Tempo

No retorno para a segunda etapa, ambos treinadores fizeram substituições em suas equipes.

O Grêmio foi pra cima, mas parou em boas defesas do goleiro Bento.

E nos acréscimos, Lucas Esquivel cobrou falta na área e Kaíque Rocha desviou de cabeça para garantir a virada do furacão.

Ainda no finalzinho, Reinaldo, recebeu cartão vermelho após acertar uma cotovelada em Arriagada.

Como Fica

O Athletico está na quinta colocação, com 44 pontos. O Grêmio está na terceira posição, com 44 pontos.

Próximos Jogos

O Athletico volta a campo contra o líder Botafogo no sábado, às 21h, no Nilton Santos.

E o Grêmio enfrenta o São Paulo, às 18h30, no Morumbi. Jogos válidos pela 28ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 2 ATHLETICO-PR

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Cartões amarelos: Luis Suárez, Reinaldo (Grêmio); Canobbio, Alex Santana, Thiago Heleno, Esquivel, Cuello e Kaíque Rocha (Athletico-PR)

Cartão vermelho: Reinaldo

GOLS: Besozzi (aos seis minutos do 1°T), Zapelli (aos 37 minutos do 1°T) e Kaíque Rocha (aos 48 minutos do 2°T)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Fabio (Ferreira), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Nathan (Josué) e Cristaldo (Luan); Iturbe (Galdino), Besozzi (João Pedro) e Luis Suárez.

Técnico: Renato Gaúcho

ATHLETICO-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Cuello, Erick (Alex Santana), Fernandinho (Hugo Moura) e Canobbio; Vitor Bueno (Rômulo), Zapelli (Kaíque Rocha) e Pablo (Arriagada).

Técnico: Wesley Carvalho