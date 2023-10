“Conheça os principais terminais de ônibus de Curitiba: Bairro Alto, Barreirinha, Cabral e muito mais!”

Lista dos terminais de Curitiba

A cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, conta com diversos terminais de ônibus que facilitam o deslocamento dos moradores e visitantes. Conheça abaixo alguns dos principais terminais da cidade:

Terminal Bairro Alto

O Terminal Bairro Alto está localizado no bairro homônimo e é um importante ponto de integração do transporte público na região.

Terminal Barreirinha

O Terminal Barreirinha atende principalmente os bairros Barreirinha, Abranches e Santa Cândida, proporcionando uma conexão eficiente entre as linhas de ônibus.

Terminal Cabral

O Terminal Cabral é um dos terminais mais movimentados de Curitiba, atendendo a região do Cabral e bairros próximos.

Terminal Capão da Imbuia

O Terminal Capão da Imbuia é um importante ponto de integração para os moradores dos bairros Capão da Imbuia, Jardim das Américas e região.

Terminal Capão Raso

O Terminal Capão Raso é um dos terminais mais modernos da cidade, oferecendo uma estrutura completa para os usuários do transporte público.

Terminal Campo Comprido

O Terminal Campo Comprido atende principalmente os bairros Campo Comprido, Mossunguê e região, proporcionando uma conexão eficiente entre as linhas de ônibus.

Terminal Carmo

O Terminal Carmo é um importante ponto de integração para os moradores dos bairros Carmo, Boqueirão e região.

Terminal CIC

O Terminal CIC é um dos terminais mais movimentados de Curitiba, atendendo a região da Cidade Industrial e bairros próximos.

Terminal Pinheirinho

O Terminal Pinheirinho é um dos terminais mais modernos da cidade, oferecendo uma estrutura completa para os usuários do transporte público.

Terminal Santa Cândida

O Terminal Santa Cândida está localizado no bairro homônimo e é um importante ponto de integração do transporte público na região.

Esses são apenas alguns dos terminais de ônibus de Curitiba. A cidade conta com uma extensa rede de transporte público, que facilita a locomoção dos moradores e visitantes.

