“Treze terminais de Curitiba agora aceitam cartões de débito e crédito para compra de créditos de transporte”

Treze terminais de Curitiba agora aceitam pagamento com cartões de débito e crédito

A partir de agora, treze terminais de Curitiba passam a aceitar a compra de créditos para o cartão-transporte também por cartões de débito e crédito. Anteriormente, esses terminais só aceitavam pagamento em dinheiro.

Os terminais que agora oferecem essa opção são: Bairro Alto, Barreirinha, Cabral, Capão da Imbuia, Capão Raso, Campo Comprido, Carmo, CIC, Pinheirinho, Santa Cândida, Santa Felicidade, Sítio Cercado e Tatuquara. Neles, é possível adquirir passagens para os cartões-transporte usuário, estudante e avulso. Essa novidade já está em vigor.

A compra de créditos para o cartão-transporte com pagamento em dinheiro não possui cobrança extra de taxa. No entanto, ao utilizar cartões de débito, há uma taxa de 1,26%, resultando em um valor de R$ 6,08. Já para cartões de crédito, a taxa é de 1,99%, totalizando R$ 6,12. Essas taxas são cobradas pelas operadoras de cartão. Os créditos são carregados imediatamente no cartão-transporte após a compra.

A meta é expandir essa funcionalidade para todos os 22 terminais da cidade até o final do ano, tanto para pagamento em dinheiro quanto em cartões de crédito e débito.

Essa iniciativa visa facilitar o acesso aos serviços de transporte público, oferecendo mais opções de pagamento aos usuários. Com essa novidade, fica mais prático e conveniente adquirir créditos para o cartão-transporte, contribuindo para uma melhor experiência de mobilidade urbana.

Fonte: Gazeta do Bairro

Fonte: cbncuritiba.com.br