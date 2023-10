Jacomar investe R$ 35 milhões em sua nova loja e inaugura a 18ª do grupo com serviços personalizados

Localizada no Novo Mundo, o empreendimento do grupo, que tem 57 anos de atuação na capital paranaense e região metropolitana, terá diferenciais no açougue, espaço gourmet, panificação, confeitaria e autoatendimento

Dia 26 de setembro o Grupo Jacomar inaugura sua 18ª loja, localizada no bairro Novo Mundo. A loja é a primeira desta região em Curitiba, e a expansão faz parte do objetivo de ampliar cada vez mais o atendimento à capital. A origem da rede aconteceu em 1966 com Jacob e Maria Pankratz e seus 8 filhos, que hoje administram o grupo. O negócio que começou com uma pequena mercearia, no bairro Boqueirão, hoje conta com 18 lojas, 3 autopostos e um moderno centro de distribuição em Curitiba e Região Metropolitana e mais de 2.700 colaboradores.

A nova loja teve um investimento de R$ 35 milhões e quer atender os mais de 40 mil habitantes da região com tecnologia de ponta e diferenciais no atendimento. A loja, que terá 9.500 m², vai gerar mais de 130 empregos diretos e foi construída com um sistema de iluminação natural, gerando sustentabilidade e economia de energia e ainda contará com um sistema de refrigeração especial e tecnologia de ponta em todos os setores.

O Grupo Jacomar destaca-se por ser referência em bom atendimento e na entrega de produtos com qualidade e frescor, “desde a nossa origem, prezamos pelo respeito ao cliente, por oferecer um bom atendimento e por entregar produtos de qualidade. O cliente que frequenta o Jacomar sabe que encontrará atendimento especial como por exemplo no açougue, com o corte de carnes no balcão, a pedido do cliente. Na Padaria e Confeitaria, ele encontra produtos artesanais e pães frescos, além de contar com um hortifruti abastecido diariamente, através da parceria que temos com produtores regionais”, conta Harri Pankratz, diretor-presidente do Grupo.

No Jacomar Pedro Gusso, a rede terá seu maior Espaço Gourmet com buffet e serviço diário de alimentação no local, além de cardápio especial com opção de lanches práticos para facilitar a rotina dos moradores da região. Anexo à loja os clientes ainda contarão com mais de 200 vagas de estacionamento coberto e 21 caixas, quatro deles no modelo de autoatendimento. A loja também oferecerá serviços de barbearia, clínica de estética, vestuário, calçados, alimentação e quiosques com serviços diversos. “Todo o nosso esforço é para oferecer sempre o melhor aos clientes da rede, garantindo bom atendimento e qualidade nos serviços para todos que frequentam nossas lojas. Temos planos de expansão ainda maiores e a inauguração desta nova unidade é uma grande satisfação e também uma forma de honrar a história do Jacomar”, diz ele.

Valores mantidos

Um dos pontos que surpreende quando se fala na expansão do Grupo é o fato de que o Jacomar ainda mantém valores criados pelo seu Jacob e pela Dona Maria. O maior exemplo é o fato de as lojas não abrirem aos domingos como uma forma de garantir que os colaboradores tenham tempo de qualidade com seus familiares. Recentemente, a rede também implantou o projeto Acolhimento, em que novos colaboradores passam por uma semana de atividades que incluem treinamento, visitas às lojas e são acolhidos pelas equipes de cada mercado, que atuam como multiplicadores do conhecimento. Levantamento recente feito pela rede mostrou que desde a implantação, em 2021, a taxa de retenção de colaboradores aumentou em 50%.

Semana de inauguração

Durante a primeira semana de funcionamento da nova loja, quem passar pelo Jacomar, localizado na rua Pedro Gusso, 1089, vai aproveitar atrações para toda a família. Além do tradicional bolo de inauguração, será possível aproveitar oficinas com balões e pintura de rosto, shows com personagens, carrinhos de algodão doce e pipoca, cabine fotográfica e brinquedos infláveis para a criançada. Os adultos poderão participar de blitzes com diversos brindes, além de degustações de produtos da loja. “Convidamos todos os moradores da região a prestigiar essa nova loja e conhecer o motivo de o Jacomar conquistar tanto espaço em Curitiba e Região Metropolitana”, finaliza o diretor.

Sobre o Jacomar

O Jacomar é uma rede de supermercados que nasceu no Boqueirão, em Curitiba. Sua história começa em 1966 com a compra de um armazém de secos e molhados pelo seu Jacob e sua esposa, Dona Maria. Em 1976, inaugurou a primeira loja no bairro e de lá até hoje são 18 lojas, três autopostos e 1 centro de distribuição. Hoje, a rede tem mais de 2.700 funcionários e unidades pelos bairros Boqueirão, Uberaba, Sítio Cercado, Xaxim, Campo de Santana, Capanema, além das lojas em São José dos Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Pinhais.

Serviço:

Endereço: R. Pedro Gusso, 1089 – Novo Mundo, Curitiba

Horário de atendimento: Segunda a sábado das 08h às 22h