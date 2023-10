“Obras em estações-tubo de Curitiba: confira os locais interditados ou funcionando parcialmente”

<title>Obras nas estações-tubo de Curitiba</title> <h1>Obras nas estações-tubo de Curitiba</h1>

<h2>Locais interditados ou funcionando parcialmente</h2> <ul> <li>Estação-tubo Terminal CIC sentido Araucária (2/10 a 5/10)</li> <li>Paiol sentido S.Cercado (2/10 a 9/10)</li> <li>Paiol sentido Fazenda Rio Grande (2/10 a 9/10)</li> <li>Holanda sentido Terminal Cabral (2/10 a 7/10)</li> <li>Roberto Hauer sentido Boqueirão (2/10 a 7/10)</li> <li>Parolin sentido Carlos Gomes (2/10 a 7/10)</li> <li>Fazendinha sentido Caiuá (2/10 a 7/10)</li> <li>Maria Clara sentido Terminal Capão Raso (4/10 a 10/10)</li> <li>Terminal CIC sentido Capão Raso (6/10 a 10/10)</li> <li>Terminal Boqueirão sentido Centro Cívico (7/10 a 11/10)</li> </ul> Os usuários são avisados por informações em cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas estações-tubo. Última atualização: 2 de outubro de 2023, às 10h46.

