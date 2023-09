“Inaugurado novo posto de saúde em Curitiba para atender 14 mil pessoas na região do Umbará”

Inauguração de novo posto de saúde em Curitiba

No dia 27 de outubro, foi inaugurado em Curitiba um novo posto de saúde que irá atender a população do bairro Umbará. A Unidade de Saúde Umbará II, localizada na Rua Estanilau Selenko, é a 109ª unidade de saúde da capital paranaense.

Estrutura e equipe

A nova unidade possui uma estrutura de 424 metros quadrados e tem capacidade para atender até 14 mil pessoas da região. O investimento total nas obras foi de R$ 2,6 milhões, sendo R$ 1,9 milhão proveniente do tesouro municipal e R$ 750 mil da Secretaria de Estado da Saúde.

Além da construção do prédio, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) investiu mais de R$ 360 mil em equipamentos e insumos para garantir o funcionamento adequado da unidade.

Horário de funcionamento e equipe

A Unidade de Saúde Umbará II estará aberta de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. A equipe é composta por 31 profissionais, incluindo médicos, dentistas, enfermeiras, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, assistente administrativo e auxiliares de serviços gerais.

Além disso, a unidade contará com o apoio de profissionais como fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, educador físico, ginecologista e obstetra, psiquiatra e pediatra.

Construção em imóvel próprio

A construção da Unidade de Saúde Umbará II em imóvel próprio foi uma solução encontrada pela prefeitura após o incêndio que destruiu o prédio alugado em 2017. Desde então, a população foi acolhida temporariamente na Unidade de Saúde Umbará I.

A nova unidade é uma conquista muito esperada pela população, sendo eleita como uma das prioridades coletivas no Fala Curitiba. Agora, a população do Umbará poderá contar com uma estrutura adequada e de qualidade para receber atendimento médico e odontológico.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.tribunapr.com.br