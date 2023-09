“Acidente de ônibus em Curitiba deixa 40 feridos e investigação busca respostas”

Acidente em Curitiba deixa 40 feridos, mas ônibus estavam dentro do limite de velocidade

No dia 9 de setembro, ocorreu um acidente no Centro de Curitiba envolvendo dois ônibus que deixou 40 pessoas feridas. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), ambos os veículos estavam dentro do limite de velocidade estabelecido.

Uma das passageiras, infelizmente, teve o pé amputado após ficar presa nas ferragens. A PCPR está investigando as causas do acidente e pretende concluir o inquérito em até 30 dias, de acordo com informações da rádio BandNews FM Curitiba.

Local do acidente e limite de velocidade

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Visconde de Guarapuava com a Travessa da Lapa, na região central de Curitiba. Nesse trecho da Visconde de Guarapuava, o limite de velocidade é de 50 km/h.

De acordo com a perícia, o biarticulado de Curitiba, que fazia a linha Santa Cândida/Capão Raso, estava a uma velocidade de 45 km/h. Já o ônibus articulado da linha Fazenda Rio Grande/Curitiba estava entre 41 e 43 km/h. Essas velocidades foram registradas minutos antes do acidente.

Depoimentos dos motoristas e investigação

Os dois motoristas já prestaram depoimentos. O motorista do ônibus intermunicipal alega ter sofrido um mal súbito e afirma não se lembrar do momento do acidente.

O delegado Edgar Santana, responsável pelo caso, destaca a importância dos depoimentos das testemunhas e passageiros que estavam nos ônibus. Essas informações serão fundamentais para chegar a uma conclusão efetiva e, se necessário, responsabilizar as pessoas envolvidas no acidente.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: paranaportal.uol.com.br