Inauguração da grandiosa estátua de Jesus Misericordioso em Curitiba: Um marco histórico para a cidade e para a devoção

O Santuário Divina Misericórdia, localizado no bairro Umbará, terá uma programação especial para comemorar este marco histórico para a cidade e para a devoção.

Inauguração da grandiosa estátua de Jesus Misericordioso em Curitiba

Curitiba se prepara para um evento marcante para os fiéis e toda a comunidade. No dia 12 de novembro, o Santuário da Divina Misericórdia, localizado na Estrada do Ganchinho, número 570, no Umbará, vai inaugurar a grandiosa imagem de Jesus Misericordioso, com 10 metros de altura. A programação contará com missa solene de inauguração e bênção da imagem de Jesus Misericordioso (10h), churrasco festivo (12h) e show da dupla sertaneja católica Alvaro e Daniel (13h). A expectativa da organização é receber mais de 5 mil pessoas durante o evento.

O Santuário que é referência nacional na devoção da Divina Misericórdia e recebe devotos de todas as regiões do país, com a inauguração e bênção da imagem, finaliza a primeira etapa da Capela de Santa Faustina, que tem previsão de inauguração para abril de 2024. A grandiosa estátua foi construída em cima da capela, que assim que concluída permitirá que os visitantes também possam apreciar a imagem de Cristo do seu interior. A edificação, assim como o entorno, está orçado em quase um milhão e meio de reais, que está sendo custeado por meio de doações.

Para o padre Eli Carlos, que atua no santuário, o projeto tem a finalidade de melhorar as instalações para acomodar adequadamente os peregrinos que visitam o santuário em busca de fé e misericórdia. “A inauguração marca a concretização de uma etapa importante e histórica para a cidade e para o nosso santuário, mas acima de tudo, celebra um momento especial para os cristãos, tornando-se uma referência nacional de fé e devoção, consolidando Curitiba como um centro nacional de espiritualidade e devoção à Divina Misericórdia”, destaca.

O COMPLEXO

O projeto abrange não apenas a imponente imagem de Jesus Misericordioso, mas também a construção de um complexo que inclui a Capela de Santa Faustina, dedicada à santa católica que iniciou a devoção à Divina Misericórdia, e o Centro de Evangelização. O centro terá a capacidade de abrigar mais de 4 mil pessoas sentadas, proporcionando um espaço adequado para os eventos religiosos, salas de catequese, pastorais e atendimento social. A previsão é que toda obra do complexo seja finalizada nos próximos 15 anos.

O SANTUÁRIO

Desde sua fundação em 1° de julho de 1994, o Santuário da Divina Misericórdia tem sido um farol de espiritualidade. Diariamente, ele acolhe fiéis vindos de todas as partes da cidade, e mensalmente recebe caravanas de devotos de diferentes pontos do Brasil, que vêm em busca de renovar sua fé.

SERVIÇO:

Data: 12 de novembro de 2023 (DOMINGO)

Horário: 10h – Missa solene e bênção da imagem de Jesus Misericordioso, 12h – churrasco festivo e 13h – Show com a dupla sertaneja católica Alvaro e Daniel.

Entrada: gratuita

Almoço festivo: compra antecipada: misericordia.org.br/churrasco/

Para mais informações: instagram.com/santuariomisericordia/

