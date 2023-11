Coritiba ligado no modo rebaixamento

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba perdeu para o Goiás por 1 a 0 neste domingo (5), no Couto Pereira, pela 32ª rodada do Brasileirão, e está cada mais perto da Série B em 2024. O único gol da partida foi marcado pelo volante Raphael Guzzo, aos 27 minutos do segundo tempo.

Com Bruno Gomes como titular no lugar de Sebastián Gómez, o Coritiba começou a partida tentando pressionar o Goiás. Mas tanto os paranaenses quanto os goianos fizeram dos primeiros minutos uma demonstração prática do porquê da presença dos dois times na zona de rebaixamento. Muitos erros de passe, poucos lances de qualidade e uma chance inacreditável perdida pelo clube Esmeraldino. Jogando no contra-ataque, o Goiás era mais perigoso.

A má fase ficou evidente aos 25 minutos, quando Maurício Garcez apareceu sozinho em frente a Tadeu, mas chutou em cima do goleiro. Era um jogo tecnicamente muito fraco e nenhum time tinha o controle tático e que tinha mais erros que acertos. Com uma boa chance de cada lado, o empate era justo. E a torcida alviverde, que apoiou o time durante toda a primeira etapa, não aguentou e vaiou no intervalo.

No segundo tempo do Coritiba, Thiago Kosloski decidiu colocar Sebastián Gomez e Diogo Oliveira, de volta, depois da cabeçada que deu em Kuscevic, nos lugares de Willian Farias e Matheus Bianqui. Era nova tentativa do Coritiba pressionar. Mas o jogo continuava na mesma coisa da primeira etapa, com o Coxa indo na base do “abafa” e o Goiás, mais organizado, levando perigo mas também tropeçando na falta de qualidade. Na melhor chance, aos 12 minutos, Allano parou no goleiro Gabriel. Impaciente, a torcida alviverde, que já hostilizara o atacante Diogo, passava a cobrar o time todo.

O melhor momento do Coritiba foi no chute colocado de Marcelino Moreno, novamente o jogador mais lúcido em campo. O camisa 10 tentou da entrada da área, mas a bola foi à direita do goleiro Tadeu. Só que o Goiás dominava a partida, aproveitando a falta de jogadores no meio-campo. E logo abriu o placar. Aos 24 minutos, Sebastián Gómez errou duas vezes e Gabriel parou Anderson, mas não o rebote de Raphael Guzzo. Andrey, Lucas Barbosa e Jesé Rodríguez entraram, mas nada mudou. E o Coxa perdeu pela décima vez em casa.

O Coritiba segue na 19ª colocação, com 23 pontos. Na próxima partida, enfrenta o América-MG, no dia 8 de novembro, quarta-feira, às 19h, na Arena Independência.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

32ª rodada – 05/11/2023

Coritiba 0 x 1 Goiás

Coritiba:

Gabriel; Natanael, Henrique, Thalisson e Victor Luis; Willian Farias (Sebástian Gomez), Matheus Bianqui (Diogo Oliveira) e Bruno Gomes (Lucas Barbosa); Marcelino Moreno, Robson (Andrey) e Maurício Garcez (Jesé Rodríguez).

Técnico: Thiago Kosloski.

Goiás:

Tadeu; Maguinho (Dieguinho), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Raphael Guzzo (Igor Meritão), Morelli e Guilherme Marques (João Magno); Allano, Matheus Babi (Sidimar) e Anderson (William Oliveira).

Técnico: Armando Evangelista.

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Público: 12.942 pessoas.

Gols: Raphael Guzzo (GOI), aos 27′ do 2º T.

Cartões amarelos: Henrique (CFC), William Farias (CFC), Morelli (GOI)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA).