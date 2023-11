“Horsch do Brasil escolhe o Paraná como centro estratégico de exportação de máquinas agrícolas na América Latina”

<title>Anúncio da Horsch do Brasil</title> <h1>Anúncio da Horsch do Brasil</h1>

<h2>Paraná é escolhido como centro estratégico de exportação de máquinas agrícolas</h2> A empresa Horsch do Brasil decidiu estabelecer o Paraná como seu centro estratégico de exportação de máquinas agrícolas na América Latina. O objetivo é utilizar o estado como polo logístico para exportações para países como Paraguai, Ucrânia, Estados Unidos, Canadá, Austrália e África. <h2>Inauguração da fábrica na Cidade Industrial de Curitiba</h2> No início deste ano, a Horsch inaugurou sua fábrica na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), com um investimento de mais de R$ 565 milhões. Além disso, a inauguração gerou quase 500 novos postos de trabalho diretos e indiretos. <h2>Visita do governador Ratinho Júnior à sede da Horsch</h2> O governador Ratinho Júnior está atualmente na Alemanha e visitou a sede da Horsch na cidade de Schwandorf. Durante a visita, ele expressou sua satisfação com a escolha do Paraná como centro estratégico de exportação e destacou as políticas de incentivos fiscais do estado, a dinâmica da economia e os investimentos em infraestrutura que têm atraído grandes empresas e gerado empregos. <h2>Expansão da produção e exportação</h2> A Horsch planeja expandir sua produção e exportação nos próximos anos. Para atender à demanda do setor, a empresa pretende desenvolver um novo pulverizador na planta de Curitiba. <h2>O Paraná no agronegócio</h2> O Paraná é um dos estados mais relevantes no agronegócio do Brasil. Com 34 cidades que possuem um Valor Bruto de Produção Agropecuária anual superior a R$ 1 bilhão, o estado lidera a produção de proteína animal e alcançou a maior safra de soja de sua história na última safra. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: paranaportal.uol.com.br