Homem que chamou frentista de “macaco” é identificado pela Polícia Civil do Paraná

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>A Polícia Civil do Paraná identifica homem que ofendeu frentista de posto de combustíveis</h1>

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que já foi identificado o homem que chamou o frentista de um posto de combustíveis de "macaco". O caso ocorreu no bairro Boqueirão, em Curitiba, e foi registrado em vídeo por outro funcionário do comércio. Segundo a PCPR, diligências estão sendo realizadas para apurar a denúncia de racismo e xenofobia, porém até o momento ninguém foi preso. <h2>Detalhes do incidente</h2> Em entrevista à RICtv, a vítima relatou que o cliente aparentava estar embriagado e que a confusão teve início no caixa. No vídeo, o homem proferiu ofensas como "nordestino dos infer#84. […] Seu neguinho, macaco. Veio do Nordeste para querer ser gente aqui em Curitiba?". <h2>15 de outubro de 2023, às 11h26</h2> Publicado em 15 de outubro de 2023, às 11h26.

Fonte: ric.com.br