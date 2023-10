“Rainha e princesas são eleitas na 1ª edição da Oktober Curitiba, um sucesso de público”

A 1ª edição da Oktober Curitiba foi um sucesso

A 1ª edição da Oktober Curitiba, que aconteceu no último feriado prolongado, entre os dias 12 e 15 de outubro, foi um grande sucesso. Com mais de 20 mil pessoas circulando pelo Parque Barigui – Centro de Exposições Positivo durante os 4 dias, a festa celebrou os costumes alemães oferendo muito chopp, atrações musicais, apresentações de grupos de dança, comida típica e brincadeiras diversas.

Como manda a tradição do festival germânico que acontece em vários países, a realeza da Oktober foi eleita por meio de um concurso que contou com a inscrição de diversas candidatadas, que passaram por uma triagem prévia, e posteriormente pela semifinal e final, que ocorreram presencialmente durante o evento.

A escolha da realeza da Oktober

Neste final de semana, a rainha e as duas princesas da festa foram escolhidas por um júri técnico, que avaliou as candidatas baseando-se nos critérios de beleza e simpatia; postura e desenvoltura; e capacidade de comunicação.

As 5 finalistas foram apresentadas ao público no penúltimo dia do evento: Nicole Engel, Clarissa Burda, Victoria Reckziegel, Geórgia Rangel e Andreia Zanetti. Na ocasião, além de se apresentarem no palco, as candidatas responderam perguntas que demostravam todo o seu conhecimento sobre a tradicional festa, além da sua desenvoltura ao falar em público.

As vencedoras da 1ª Oktober Curitiba

A rainha escolhida, que reuniu a maior pontuação pela avaliação técnica, foi Victoria Liana Reckziegel, designer de 22 anos. A primeira princesa foi Clarissa Burda, de 23 anos, modelo e bailarina. A segunda princesa foi Geórgia Rangel, de 27 anos, atriz. Além do aclamado título de Realeza da 1ª Oktober Curitiba, as vencedoras ainda receberam presentes e um prêmio em dinheiro.

