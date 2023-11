Homem fica ferido e é resgatado pelo porta-malas após acidente na BR-376

Acidente na Cidade Industrial de Curitiba

Um homem de 36 anos ficou ferido e precisou ser resgatado pelo porta-malas do carro que dirigia após se envolver num acidente na manhã deste sábado (25). Ele bateu contra a traseira de um caminhão, depois acabou colidindo contra a mureta de proteção do Contorno Sul, a BR-376.

O acidente aconteceu na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), já próximo ao viaduto do Caiuá. O motorista do Palio bateu na traseira de um caminhão, rodou na pista e o carro só parou ao bater na mureta de proteção.

Com o impacto, o motorista ficou ferido. Pela forma que o veículo ficou, ele precisou ser resgatado pelo porta-malas.

“Vítima consciente, estável. Sofreu uma colisão e estava com bastante dor em abdômen e tórax, por causa da colisão, mas a princípio sem risco de morte. A gente optou por retirar pelo porta-malas para não movimentar a coluna dele, foi o melhor acesso que encontramos”, comentou o sargento Evandro, dos bombeiros.

Testemunha relata o ocorrido

Um motorista, que passava pelo local bem no momento do acidente, contou que viu tudo e tentou ajudar o homem logo após a colisão.

“Ele teve um mal súbito, bateu na traseira do caminhão, com o impacto ele desmaiou e veio a bater na mureta. É um jovem, técnico de enfermagem, ajudei nos primeiros socorros. Como a princípio eu pensei que era um infarto, chamei o Samu. Não tinha ferimentos aparentes. Ele é hipertenso, tomou remédio porque a pressão estava muito alta, então pode ter sido isso. O motorista do caminhão foi embora, falou que a culpa não era dele”, contou o motorista que presenciou o acidente.

Bloqueio do Contorno Sul

Por conta do acidente, pelo menos duas faixas do Contorno Sul precisaram ser bloqueadas até o resgate ser feito e o veículo retirado da pista. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou boletim de ocorrência.

