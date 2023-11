“Participe da etapa Volvo do Circuito de Corridas das Indústrias do Sesi neste domingo!”

Etapa Volvo do Circuito de Corridas das Indústrias do Sesi

Neste domingo (26/11) vai acontecer a etapa Volvo do Circuito de Corridas das Indústrias do Serviço Social das Indústrias (Sesi). O evento será na CIC e tem largada às 7h.

A corrida terá dois circuitos, um de 5 km de extensão e o outro de 10 km. Os dois com largada em frente à Associação Viking, da Volvo do Brasil (Rua Eduardo Sprada, 6447 – CIC).

Percurso da prova de 5km

Os participantes da prova de 5km farão o percurso pelas seguintes ruas:

Eduardo Sprada

Cidade Jardim Olinda

Pedro Cruzetta

Ângelo Marqueto

Lodovico Kaminski

Alfredo Constantino Moro

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira

Chegada na Rua Eduardo Sprada

Percurso da prova de 10km

Os participantes da prova de 10km seguirão o seguinte percurso:

Eduardo Sprada

Rua Maria L. Rossa

Novamente pela Eduardo Sprada

Ângelo Marqueto

Lodovico Kaminski

Alfredo Constantino Moro

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira

Chegada na Rua Eduardo Sprada

Com exceção da largada, todo o trajeto será compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. Monitores estarão no local para orientar os motoristas e garantir a segurança e a fluidez do tráfego.

