“Reformas nas estações-tubo de Curitiba começam na próxima segunda-feira”

<title>Obras nas estações-tubo de Curitiba</title> <h1>Obras nas estações-tubo de Curitiba</h1> A Urbanização de Curitiba (Urbs) divulgou a lista de estações-tubo que serão desativadas para reformas durante a semana. Até em janeiro, 120 estações-tubo serão reformadas em toda a capital paranaense até janeiro de 2024.

<h2>Estações em obras</h2> <ul> <li>Estação-tubo Arroio Cercado sentido Terminal Sítio Cercado (27/11 a 2/12)</li> <li>Terminal Carmo sentido Boqueirão (27/11 a 30/11)</li> <li>Guadalupe sentido Terminal Boqueirão (29/11 a 5/12)</li> <li>Marechal Deodoro sentido Terminal Centenário (29/11 a 5/12)</li> </ul> Durante o período de obras, as estações-tubo de Curitiba serão desativadas parcialmente ou integralmente. Os usuários são avisados por informações em cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis nas estações-tubo. "O objetivo é dar mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros do sistema de transporte de Curitiba", diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Fonte: paranaportal.uol.com.br