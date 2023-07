Homem é assassinado a tiros após discussão com ciclista em Curitiba

Vítima é assassinada após discussão com ciclista em Curitiba

No dia 19 de julho de 2023, um homem de 54 anos foi morto a tiros no bairro Sítio Cercado, em Curitiba (PR), após uma discussão com um ciclista. O atirador fugiu do local e a vítima veio a óbito.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o responsável pelos disparos passou de bicicleta e efetuou os tiros. Testemunhas relataram que a discussão entre a vítima e o atirador ocorreu momentos antes do crime. O caso foi registrado na rua Ana Alzira Pereira.

O socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e morador da região, João Carlos Batista, lamentou a situação: “Quando cheguei aqui, já não tinha mais o que fazer. Ele estava morto. O telefone dele não parava de tocar, e ele levou pelo menos dois tiros na região do peito”.

O tenente Macena, do 13.º Batalhão de Polícia Militar, informou que a vítima não possuía antecedentes criminais e não tinha desentendimentos conhecidos. A Polícia Civil será responsável pela investigação do crime.

Os familiares do homem estiveram presentes no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: www.bandab.com.br