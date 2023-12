“Grave engavetamento envolvendo caminhões e carros deixa motorista preso nas ferragens em Curitiba”

<title>Engavetamento em Curitiba - Notícias de Curitiba</title> <h1>Engavetamento entre quatro veículos em Curitiba</h1> Um engavetamento entre quatro veículos foi registrado na manhã desta quarta-feira (20), no Contorno Sul, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Dois caminhões e dois carros de passeio se envolveram em um acidente próximo a alça de acesso para a Rodovia do Xisto, na pista sentido Campo Largo. No engavetamento, um Ford Ka ficou prensado entre dois caminhões e o motorista precisou ser resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Após ser retirado das ferragens, o ocupante do Ka foi levado para um hospital de Curitiba. Não foi informado o estado de saúde da vítima. Devido ao engavetamento e também ao acidente registrado na BR-277, o trânsito no Contorno Sul apresenta lentidão nos dois sentidos. <h2>Receba notícias de Curitiba no seu celular</h2> Quer receber notícias no seu celular? Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Clique aqui</a>. 20 dez 2023, às 07h57. Atualizado às 08h02. <h3>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h3> Para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba e região, acesse a Gazeta do Bairro. Acompanhe os acontecimentos e informações relevantes para a cidade. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Fonte: ric.com.br