“Grave engavetamento interdita Contorno Sul em Curitiba: Motorista fica preso às ferragens”

Engavetamento em Curitiba deixa trânsito lento no Contorno Sul

Um engavetamento foi registrado na manhã desta quarta-feira (20), envolvendo quatro veículos, no Contorno Sul, no bairro Pinheirinho, situado em Curitiba. Dois caminhões e dois carros de passeio deixaram a via interditada devido ao acidente próximo a alça de acesso para a Rodovia do Xisto, na pista sentido a Campo Largo.

Um Ford Ka ficou prensado entre dois caminhões e o motorista precisou ser resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, pois ficou preso às ferragens. Após ser retirado, o condutor foi levado para o Hospital de Curitiba e até o momento não foi divulgado o estado de saúde dele.

Devido ao engavetamento e também ao acidente registrado na madrugada na BR-277, o trânsito no Contorno Sul apresenta lentidão nos dois sentidos.

Acidente interdita BR-277 em Curitiba

Outro acidente nesta quarta-feira: Um acidente entre um carro e um caminhão causou a interdição total da BR-277, na altura do km 101, em Curitiba. O veículo maior ‘fez um L’ na pista e atingiu o carro de passeio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 05h00 e uma das faixas foi liberada às 06h00.

O local do acidente é próximo ao primeiro radar de velocidade, após o viaduto do Contorno Sul, na pista sentido Campo Largo. Devido ao acidente e a lentidão dos veículos para passar pelo local, há um longo congestionamento na BR-277. O congestionamento na pista sentido interior afeta também o Contorno Sul e o Contorno Norte. Segundo dados do aplicativo Waze, o trajeto de 5 quilômetros do Contorno Sul está estimado em 40 minutos.

