“Gangue da correntinha: Imagens chocantes revelam roubos em diversos bairros de Curitiba”

Operação Cavalo Louco: Suspeitos da ‘gangue da correntinha’ são presos em Curitiba

No dia 02 de agosto de 2023, cinco suspeitos da famosa ‘gangue da correntinha’ foram presos no bairro Parolin, em Curitiba. A ação foi resultado da Operação Cavalo Louco, realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Guarda Municipal.

A associação criminosa, que atuava nos bairros Água Verde, Portão, Novo Mundo e Cidade Industrial de Curitiba (CIC), era conhecida por roubar joias, celulares e outros pertences de vítimas nas ruas e calçadas da cidade. Utilizando bicicletas, os criminosos fugiam rapidamente após os roubos.

As investigações apontam que mais de 50 boletins de ocorrência foram registrados em relação às ações da gangue. Com base nessas informações, foram expedidos mandados de prisão e busca e apreensão, resultando na detenção dos suspeitos.

Além das prisões, uma sexta pessoa foi presa em flagrante por porte de drogas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

Imagens registradas por câmeras de segurança

As câmeras de segurança da região registraram os roubos cometidos pelos membros da ‘gangue da correntinha’. Confira abaixo:

Fonte: www.bandab.com.br