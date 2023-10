“Festival de comida alemã no Mercado Municipal do Capão Raso: Pratos tradicionais, chope e doces com preços populares!”

<title>Festival de Comida Alemã no Mercado Municipal do Capão Raso</title> <h1>Festival de Comida Alemã no Mercado Municipal do Capão Raso</h1>

O Mercado Municipal do Capão Raso, em Curitiba, está promovendo um festival de comida alemã até sábado (28). Venha aproveitar as delícias gastronômicas que estão sendo oferecidas a preços populares. <h2>Decoração Temática</h2> A praça de alimentação do Mercado Municipal do Capão Raso está toda decorada com as cores da bandeira alemã, criando um ambiente temático para os visitantes. <h2>Opções Gastronômicas</h2> Cada estabelecimento do mercado oferece pratos e lanches da culinária alemã, com preços variando de R$ 10 a R$ 35. Além disso, você poderá desfrutar de chope submarino e vinhos alemães com 35% de desconto. Entre as delícias disponíveis, destacam-se: <ul> <li>Bratkartoffeln: batatas com cebola roxa, cominho, bacon, pimenta e páprica;</li> <li>Spatzle: massa artesanal servida com molho de nata defumada, cupim assado e cogumelos paris;</li> <li>Bockwurst: salsichas bock e bratwurst temperadas com cebola roxa, queijo muçarela, mostarda escura e cebolinha verde, servida com chucrute e batata frita;</li> <li>Strudel de maçã;</li> <li>Pretzel com sorvete;</li> <li>Donauwelle: bolo com creme de baunilha, chocolate meio amargo e cereja, em homenagem ao Rio Danúbio.</li> </ul> <h2>Localização e Integração</h2> O Mercado Municipal do Capão Raso está anexo ao terminal de ônibus do Capão Raso. É possível fazer a integração entre os locais utilizando o cartão-transporte da Urbs. Ao sair do terminal, você pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer suas compras e retornar ao terminal sem pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas. <h2>Outras Opções no Mercado</h2> O Mercado Municipal do Capão Raso conta com 100 lojas, oferecendo diversas opções de alimentação, frutas, verduras, além de um Armazém da Família. Também é possível encontrar comércio de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria. <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba, acesse a <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Gazeta do Bairro</a>. Lá você encontrará informações relevantes sobre a cidade e região. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: paranaportal.uol.com.br