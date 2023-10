Coritiba perde para o Santos e o rebaixamento já é realidade

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba perdeu para o Santos, por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), pela 29ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro e se afunda ainda mais na zona de rebaixamento, ficando num precipício de 13 pontos para o próprio Santos que é o primeiro clube fora da ZR.

O jogo começou agitado, com gol do Santos logo a 3 minutos de partida. O zagueiro Joaquim cabeceou e abriu o placar para o Peixe. Dois minutos depois, o juíz marcou penâlti para o Coritiba. O VAR chegou a chamar o arbitro para ver o lance em que a bola esbarra na mão de Dodô e confirmou a penalidade, marcação polêmica. Robson bateu e empatou, foi o sétimo gol do atacante do alviverde no ano.

Aos 38 minutos, William Farias recebeu o segundo amarelo e foi expulso pelo árbitro. Com um a menos, o Santos pressionou no final do primeiro tempo. O Coxa soube se defender e conseguiu manter o empate.

No segundo tempo, o técnico Thiago Kosloski tirou os dois atacantes do time, Robson e Slimani, para focar na defesa. A estratégia até deu certo no ínicio da etapa final, mas aos 29 minutos, Marcos Leonardo marcou o segundo dos paulistas. Ele chegou a marcar o terceiro, sendo um golaço, mas o VAR deu impedimento pelos minímos detalhes.

O Santos agora é o 16º colocado, com 33 pontos, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O Coritiba está 19ª posição, com 20 pontos, se mantendo na vice-lanterna do campeonato. Na próxima partida o Coxa joga fora novamente e visita o Internacional no dia 29 de outubro, domingo, às 18h30, no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

29ª rodada – 26/10/2023

Santos 2 x 1 Coritiba

Santos:

João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga (João Lucas), Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima (Maxiliano Silveira) e Kevyson (Julio Furch); Soteldo e Marcos Leonardo (Rodrigo Fernández).

Técnico: Marcelo Fernandes.

Coritiba:

Gabriel; Natanael, Henrique, Jean Pedroso e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui (Maurício Garcez) e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno (Fransérgio), Slimani (Bruno Gomes) e Robson (Reynaldo).

Técnico: Thiago Kosloski.

Local: Vila Belmiro em Santos.

Público: 12 mil torcedores

Gols: Joaquim aos 3′ do 1ºT (SAN); Robson aos 10′ do 1ºT (COR); Marcos Leonardo aos 28′ do 2ºT (SAN).

Cartões amarelos: Wiliam Farias, Robson, Matheus Bianqui, Thiago Mehl, Fransérgio (CFC); Joaquim (SAN) Cartões vermelhos: Wiliam Farias (CFC)

Árbitro:Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ).

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga-(RJ).