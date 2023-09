Três dias antes do início, Feira do Sebrae em Curitiba supera estimativa de público

A Praça Osório, no Centro de Curitiba, ganhou um colorido extra nesta segunda-feira (11/9): canteiros de cataventos, simbolizando os bons ventos para o empreendedorismo. A intervenção foi feita para convidar a população a participar da Feira do Empreendedor 2023, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae-PR), de 14 a 17 de setembro, no Viasoft Experience (Campo Comprido).

Três dias antes do início, o evento já superou as expectativas de público: são mais de 23 mil inscritos, bem mais que a estimativa de 15 mil pessoas, confirmando que a capital paranaense, segunda melhor cidade para empreender no Brasil, é também polo de fomento aos donos de negócios.

Na tarde desta segunda-feira, o prefeito Rafael Greca foi até a Praça Osório, prestigiou o jardim de cataventos da Feira, e ao lado do vice-prefeito e secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, convidou os curitibanos a também participarem do evento.

“Estou distribuindo cataventos para instigar a população a visitar a Feira do Empreendedor, que inicia na próxima quinta-feira. Juntos, o Sebrae-PR e a Prefeitura representam a Curitiba empreendedora que vai bombar”, disse Greca.

Durante a ação desta tarde na praça, os pedestres receberam cataventos coloridos, puderam posar para fotos com a personagem Kapivara Comká, tiveram atendimentos com especialistas sobre como e onde buscar apoio para empreender, além de realizar a inscrição, gratuita, para a Feira.

A comerciante de roupas Nely Leiva, 52 anos, e a filha Heidi Leiva, 33 anos, tiveram as informações de como acessar o Espaço Empreendedor para formalizar seu negócio e se inscreveram para o evento.

Vale do Pinhão

A Feira do Empreendedor do Sebrae-PR é um dos eventos que fazem parte do ecossistema de inovação de Curitiba, o Vale do Pinhão, e que fomentam o empreendedorismo, a economia, o pensamento inovador e as ações de smart city (cidade inteligente) na capital paranaense.

O tema da feira será “a cidade empreendedora” e, por isso, tem referências à capital paranaense em seu conceito.

“A Feira do Empreendedor é voltada para quem já tem um negócio e para quem quer montar um. Serão quatro dias de capacitações, consultoria, palestras. Serão 48 expositores, entre ele, a Prefeitura de Curitiba. Tudo em um ambiente único, voltado a mostrar que Curitiba é uma capital empreendedora”, disse o diretor-superintendente do Sebrae-PR, Vitor Tioqueta.

A Feira do Sebrae

O evento vai reunir empreendedores de todo o Paraná, com 50 caravanas e missões técnicas de todo o estado confirmadas e forte participação dos donos de negócios da capital e região metropolitana, contribuindo para o fomento do empreendedorismo do Vale do Pinhão, o ecossistema de inovação curitibano, e para o turismo de negócios na cidade.

Entre os palestrantes, o ídolo do futebol brasileiro Zico fala ao público na quinta-feira (14/9). Também vão palestrar o especialista em vendas Thiago Concer, a empreendedora Carla Sarni e o ex-ambulante Rick Chesther. Entre as novidades, está a experiência em gameficação “Escape Empreendedor”, um desafio de fuga, enigmas e busca por soluções, focado no contexto empresarial.

A Prefeitura de Curitiba terá seu estande com a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, que vai apresentar ações do poder público municipal em favor do fomento dos negócios, com os Programas Curitiba Empreendedora, Empreendedora Curitiba e Bom Negócio, e do Instituto Municipal de Turismo (IMT).

Durante os quatro dias, a feira também terá expositores de segmentos como franquias, máquinas e equipamentos, serviços e soluções digitais; lojas conceito de moda, cafeteria, petshop e salão de beleza, palestras, rodadas de negócio, espaços de experiência e games, com foco em negócios e empreendedorismo.

Consultores em marketing digital, legislação, finanças, gestão, liderança e comportamento empreendedor vão realizar atendimentos personalizados e gratuitos aos participantes.

Também participaram da visita à prévia da Feira na Praça Osório o presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Dario Paixão; o diretor administrativo e financeiro da Agência Curitiba, Flávio Henrique Tameirão Pereira; o diretor técnico do Sebrae-PR, César Rissete e o diretor de Administração e Finanças, José Gava Neto.

Serviço: Feira do Empreendedor Sebrae-PR 2023

Ingressos gratuitos pelo site do evento

Data: 14 a 17 de setembro (quinta-feira a domingo), 14h às 22h

Local: Viasoft Experience (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido)