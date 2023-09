Pista da Prefeitura de Curitiba recebe competição internacional de BMX, com entrada gratuita (17/9)

No próximo domingo (17/9), a pista de BMX (bicicross) do Parque Olímpico do Cajuru vai receber o Paraná BMX Racing Internacional, uma das mais importantes competições da modalidade no Brasil, que deve reunir 200 atletas. A disputa acontece a partir das 10h30 nas categorias oficiais Championship e Challenge, além das categorias promocionais. A entrada é gratuita.

Os preparativos para a competição começam na sexta-feira (15/9), das 9h às 12h, com a retirada dos kits no local, e das 14h às 17h, com treinos livres para os atletas inscritos na competição. No sábado (16/9), os treinos acontecem das 9h às 12h e das 13h às 18h. Por fim, no domingo (17/9), os treinos acontecem das 8h às 10h, já o início das competições está marcado para 10h30.

O Paraná BMX Racing Internacional 2023 é um evento organizado pela Paraná Esporte, durante os Jogos de Aventura e Natureza, e pela Prefeitura Municipal de Curitiba, com o apoio da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). A realização é da Federação Paranaense de Ciclismo, com o apoio da CBC, PKS e Hotel Bristol Portal do Iguaçu.

“Essa é uma grande competição que pela primeira vez será disputada em Curitiba. Para nós é um motivo de orgulho e satisfação, já que a pista construída na gestão do prefeito Rafael Greca começa a revelar promessas do esporte e a receber disputas importantes” secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

Entre os participantes confirmados estão Paola Reis Santos (categoria Elite), atleta da seleção brasileira, campeã brasileira e pan-americana de 2023 e 3º lugar na Copa Latino-Americana do mesmo ano; Vicente Carvalho (categoria Sub23), campeão na Copa Latino-Americana 2023; e Bruno Cogo (categoria Elite), da seleção brasileira.

Serviço: Paraná BMX Racing Internacional

Datas: de sexta-feira (15/9) a domingo (17/9)

Local: Parque Olímpico do Cajuru (Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru)

Entrada grátis