Brasil vence Peru no final do jogo e assume lideranção das Eliminatórias

Reportagem: Fernando Plantes

No fim do jogo a Seleção marca e o Brasil conquistou mais três pontos. A seleção canarinha venceu o Peru por 1 a 0, na noite desta terça-feira (13), no Estádio Nacional. O segundo jogo de Fernando Diniz no comando da seleção brasileira foi válido pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O único gol saiu da cabeça quase nos acréscimos. Aos 44 minutos, Neymar cobrou escanteio na esquerda, Marquinhos subiu mais que todo mundo e decretou a vitória brasileira em Lima.

Richarlison, que vive jejum na seleção, chegou a abrir o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, de cabeça, com assistência de Bruno Guimarães, mas o VAR anulou por impedimento, após sete minutos de análise da equipe de arbitragem até invalidar o gol brasileiro.

O Brasil jogou mal, com muitos erros de passes, a equipe de Diniz não repetiu a grande atuação da primeira rodada diante da Bolívia. Com o resultado, o Brasil assume a liderança, com os mesmos seis pontos da Argentina, mas leva vantagem no saldo de gols. O Peru está em sexto lugar, com um ponto.

“Essa vai ser a cara da seleção (lutar até o fim). A gente já esperava um jogo mais difícil. A gente precisa buscar o resultado, independente do resultado. Hoje foi em uma bola parada no fim”, disse Marquinhos em entrevista à TV Globo e Sportv.

O Brasil só volta a campo em outubro pelas Eliminatórias. No dia 12, o Brasil enfrenta a Venezuela, uma quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Depois, encara o Uruguai, no dia 17, no estádio Centenário em Montevidéu.

FICHA TÉCNICA

Eliminatórias para Copa do Mundo FIFA 2026 – 2ª rodada

Peru 0x1 Brasil

Local: Estádio Nacional/Peru.

Data: 12/09/2023.

Peru

Gallese; Corzo, Abram, Tapia e Trauco (Valera); Yotún, Wilder Cartagena (Castillo) e Marcos López; Andy Polo (Grimaldo), Carrillo (Ruidiaz) e Paolo Guerrero.

Técnico: Juan Reynoso.

Brasil

Ederson; Danilo (Vanderson), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Neymar (Raphael Veiga); Raphinha (Martinelli), Rodrygo e Richarlison (Gabriel Jesus).

Técnico: Fernando Diniz.

Gol: Marquinhos, a 44′ do 2ºT.

Amarelos: Bruno Guimarães e Raphinha (B); Cartagena, Marcos López e Tapia (P).

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG).

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG).

VAR: German Delfino (ARG).

