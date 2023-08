“Fala Curitiba: Moradores das regionais Bairro Novo e Tatuquara propõem ações para o Orçamento de 2024”

<title>Programa Fala Curitiba - Última etapa na região Sul da Capital</title> <h1>Programa Fala Curitiba - Última etapa na região Sul da Capital</h1>

O programa Fala Curitiba teve sua última etapa realizada na região Sul da Capital. Os moradores das regionais Bairro Novo (Ganchinho, Sítio Cercado, Umbará) e Tatuquara (Campo de Santana, Caximba e Tatuquara) propuseram as principais ações para os bairros levando em conta a elaboração do Orçamento do próximo ano. As informações, agora, serão utilizadas pela Prefeitura de Curitiba na construção da proposta da LOA e também serão apreciadas pela Câmara de Vereadores durante a análise e votação do Orçamento. Cabe destacar que as ações presenciais do Fala Curitiba foram comandadas por Eduardo Pimentel, atual vice-prefeito, que é um dos nomes favoritos para disputar a Prefeitura nas eleições de 2024. <h2>Outros assuntos para ficar de olho:</h2> <ul> <li>Câmara vota contas da Prefeitura de 2021</li> <li>CCJ da Câmara marca reunião para discutir plano de carreira dos servidores</li> </ul> 6 ago 2023, às 21h40. Atualizado às 21h41. <h3>Rafael Greca</h3> <h3>Política</h3> 2023-08-06 2023-08-06 Curitiba <h3>Jeulliano Pedroso</h3>

