Inscrições para nadar de graça nas piscinas da Prefeitura de Curitiba estão abertas

Viva o Sábado: inscrições para nadar nas piscinas da Prefeitura de Curitiba estão abertas a partir do próximo sábado (05/08).

Sábado é dia de nadar de graça e as inscrições para mais um Viva o Sábado de 2023, programa da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) que oferece uma variedade de atividades de lazer e esportivas gratuitas para os moradores da cidade, já estão abertas.

Os agendamentos para o próximo sábado (05/8) já podem ser feitos no Guia Curitiba.

Até o fim do ano, todos os sábados, os curitibanos poderão aproveitar as piscinas, atividades físicas e a estrutura disponíveis em unidades da Prefeitura. As piscinas ficarão disponíveis das 13h30 às 17h15, permitindo que as pessoas se divirtam mesmo no frio, já que todas são aquecidas.

Para participar é preciso se cadastrar semanalmente, em toda terça-feira que antecede o sábado de atividades. Cada pessoa poderá levar outras três, que também têm que estar cadastradas no e-cidadão e devem ser cadastradas no Guia Curitiba clicando aqui.

Passo a passo das inscrições

Cadastro prévio no e-cidadão.

Para participar das atividades nas piscinas a idade mínima é de 3 anos.

O agendamento prévio deve ser feito pelo site do Guia Curitiba.

É preciso fazer exame físico de pele, que terá validade de um ano, podendo ser feito por médico (CRM) ou enfermeiro (Coren).

Crianças menores de 6 anos devem usar boia de braço ou dispositivo similar para entrar na piscina.

O uso de touca de natação, roupa de banho adequada e chinelo é obrigatório.

A utilização de bronzeador, protetor solar e outros cremes é proibida para preservar a qualidade da água.

A circulação em áreas não autorizadas, consumo de alimentos e bebidas alcoólicas, uso de equipamentos de som particular e a entrada de animais domésticos são proibidos em todas as instalações.

Horário dos espaços

Geral: das 13h às 18h

Piscinas: das 13h30 às 17h15

Clube da Gente do Boa Vista – Piscina.

Clube da Gente de Santa Felicidade – Piscina.

Clube da Gente do Bairro Novo – Piscina, quadra (com agendamento), sala de ginástica (auditório).

Clube da Gente do Tatuquara – Piscina.

Clube da Gente da CIC – Piscina.

Centro da Juventude Audi União – Piscina, quadra.

Centro da Juventude Eucaliptos – Piscina (com agendamento), quadra (livre), sala de ginástica (com agendamento).

Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser – Piscina, quadra externa (livre).

Centro de Esporte e Lazer João Derosso – Quadra de Tênis (com agendamento), quadra poliesportiva externa (grupos de cumbuca de futsal), cancha de areia (livre).

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira – ginásio (com agendamento mensal e controle de frequência), campo de futebol americano (com agendamento mensal, com clubes junto à federação – termo de cooperação técnica), quadras de areia-livre, quadra poliesportiva (livre), pista de skate (livre).

Parque Olímpico do Cajuru – quadra de futebol sintético coberta (livre), quadra de vôlei de praia (livre), quadra de futevôlei (livre), quadra de futebol de areia (livre), futebol de campo (livre), pista de skate (livre).

Centro de Esporte e Lazer Zumbi dos Palmares – quadra poliesportiva (livre), quadra de futebol sintético (livre), quadras de areia vôlei e futebol (livre), sala de ginástica (com agendamento).

As atividades esportivas, físicas e de lazer da Prefeitura fazem parte da política pública Curitiba Viva Bem, uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora do programa da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.