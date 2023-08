“Descubra as incríveis transformações na Regional Boqueirão de Curitiba: Parque Náutico, horta comunitária e muito mais!”

Regionais de Curitiba

Websérie sobre as 10 Regionais da capital

No tópico de hoje, vamos falar sobre a Regional Boqueirão, que abrange os bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim. Acompanhe a websérie apresentada pela Banda B e descubra as novidades que estão transformando o dia a dia dos curitibanos.

Parque Náutico: uma transformação impressionante

Destaque para a transformação que a prefeitura promoveu no Parque Náutico. São impressionantes 2,3 milhões de metros quadrados com muita área verde para os curitibanos desfrutarem. No vídeo abaixo, você poderá conferir como está o Parque hoje e o que dizem os frequentadores.



Horta Urbana Folha do Pantanal

Na Vila Pantanal, encontramos união em uma enorme horta comunitária. São cerca de 60 produtores na Horta Urbana Folha do Pantanal. Além disso, várias ruas ganharam asfalto novo, totalizando mais de 73 quilômetros de vias novas na Regional.

Revitalização dos Faróis do Saber e Inovação

Na área da educação, a prefeitura revitalizou os Faróis do Saber e Inovação Mario Quintana, Fernando Pessoa e Luís de Camões. Essas melhorias têm feito toda a diferença no ensino e no acesso ao conhecimento para os moradores da Regional Boqueirão.

Zelo da prefeitura de Curitiba pela Regional Boqueirão

Todas essas ações demonstram o cuidado e o zelo que a prefeitura de Curitiba tem pela Regional Boqueirão e por você, morador dessa região. Acompanhe a websérie para ficar por dentro de todas as novidades e transformações que estão acontecendo em Curitiba.

