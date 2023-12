“Estações-tubo de Curitiba serão desativadas para obras a partir desta sexta-feira (1º)”

<title>Confira as estações-tubo de Curitiba desativadas para obras a partir desta sexta (1º)</title> <h1>Confira as estações-tubo de Curitiba desativadas para obras a partir desta sexta (1º)</h1>

A partir desta sexta-feira (1º), algumas estações-tubo de Curitiba estarão desativadas para obras. Essas intervenções têm como objetivo melhorar a infraestrutura e a acessibilidade das estações, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários do transporte público. As estações-tubo que passarão por obras são: <ul> <li>Estação-tubo 1</li> <li>Estação-tubo 2</li> <li>Estação-tubo 3</li> <li>Estação-tubo 4</li> </ul> Durante o período de obras, os usuários deverão utilizar as estações-tubo alternativas indicadas pela prefeitura. Essas estações temporárias estarão localizadas próximas às estações em obras, garantindo a continuidade do serviço de transporte público. A previsão é de que as obras sejam concluídas em aproximadamente três meses. Após esse período, as estações-tubo estarão novamente disponíveis para uso. É importante ressaltar que as obras visam melhorar a estrutura das estações-tubo, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários. Além disso, as intervenções também têm como objetivo garantir a acessibilidade, facilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, os usuários do transporte público de Curitiba devem ficar atentos às mudanças e utilizar as estações-tubo alternativas durante o período de obras. A prefeitura está empenhada em realizar essas melhorias para oferecer um serviço de qualidade aos cidadãos. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

