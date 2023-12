15 toneladas de drogas apreendidas nos últimos 90 dias são incineradas em Cascavel, Paraná

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>Cerca de 15 toneladas de drogas são incineradas em Cascavel</h1>

No último dia 1º de dezembro de 2023, aproximadamente 15 toneladas de drogas foram incineradas em Cascavel, cidade localizada na região oeste do Paraná. De acordo com informações da Polícia Civil, os entorpecentes foram apreendidos nos últimos 90 dias pela corporação, em conjunto com outros órgãos de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. A incineração contou com a presença de agentes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, garantindo a legalidade e segurança do procedimento. O delegado Pedro Fontana ressaltou a importância da incineração como uma demonstração da efetividade do combate ao tráfico de drogas pelas forças policiais. Entre as drogas apreendidas, a cocaína e a maconha foram as mais recorrentes durante o período analisado pela Polícia Civil. <h2>Colabore com as investigações</h2> A população pode contribuir com as investigações da Polícia Civil, inclusive de forma anônima, através dos telefones 181 (Disque-Denúncia) ou 197 (Polícia Civil). No caso de crimes em andamento ou situações de perigo iminente, é fundamental acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190. <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Acesse o site <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a> para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba e região. Mantenha-se informado com a Gazeta do Bairro!

