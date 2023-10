“Escândalo: Homem é ameaçado de morte após filmar momento íntimo com mulher de traficante preso”

Brasil – Homem é ameaçado de morte após filmar momento íntimo sem autorização

A imagem de um homem identificado apenas como Cassiano está circulando em grupos de WhatsApp após ter filmado um momento íntimo com a mulher de Lucas, um suposto traficante que está preso. Uma facção criminosa divulgou a imagem do rapaz e decretou sua morte. A própria moça gravou um vídeo afirmando que não permitiu ser filmada por ele.

A mulher, que seria suposta namorada do integrante da facção, relata que já havia sido gravada há meses e que havia parado de andar com Cassiano por conta disso. “Eu falava para, para e ele não parava. Engraçado que ele não postou o vídeo quando eu disse: Para de ta gravando Cassiano”, disse ela no vídeo publicado nas redes sociais.

Grave acidente em Curitiba: pedestre escapa por pouco

Por uma questão de centímetros, uma pedestre escapou por pouco de um grave acidente envolvendo dois veículos no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. As câmeras de segurança registraram o incidente no início da madrugada deste domingo (15), mostrando o momento em que um carro invade a calçada e quase atinge uma mulher que estava caminhando pelo local.

No vídeo, é possível observar um veículo Gol tentando fazer uma conversão à esquerda no cruzamento das ruas Marte e Irmã Maria Francisco Paolino. No entanto, o motorista não percebe a aproximação de um veículo Hyundai vindo no sentido oposto, resultando em uma colisão.

A pedestre, que não sofreu ferimentos, nos próximos dias, poderá contar apenas com um coração acelerado devido ao grande susto que viveu.

Fonte: www.portaltucuma.com.br