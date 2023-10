Reportagem : Rodrigo Monteiro direto do Couto Pereira

Coritiba nocauteado aos 36 do segundo tempo

Nocauteado, essa foi a palavra usada pelo técnico Thiago Kosloski na coletiva de imprensa ontem no alto da gloria, a equipe do Coritiba perdeu em casa pelo placar de 3×0 para o Cuiabá e com essa derrota continua afundado na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro 2023.

Primeiro Tempo

O Jogo no primeiro tempo foi equilibrado, ambas as equipes tiveram chances de finalizações deixando o jogo movimentado.

Após cobrança de escanteio o time visitante abriu o placar com Deyverson aos 23 minutos de jogo, o Coxa não sentiu o golpe e seguiu atacando e chegou a marcar com Slimani, porém após revisão do VAR o impedimento foi confirmado.

Nos últimos 5 minutos de jogo da primeira etapa o Coxa teve mais 2 oportunidades de empatar o jogo porem não obteve sucesso nas finalizações.

Segundo Tempo

No segundo tempo a partida continuou na mesma pegada e após algumas substituições que estavam deixando o time do alto da gloria com maior chance do empate.

Mas veio o NOCAUTE aos 36 minutos da etapa final, um belo chute de fora da área de Isidro Pitta o Cuiabá definiu a partida e sacramentou a vitória, na sequência do jogo aos 42 minutos Raniele fechou a conta em 3×0.

Na coletiva o técnico Thiago Kosloski falou que o trabalho vem sendo feito para que a equipe saia da zona de rebaixamento.

Thiago comentou que o time do Coxa vem sangrando desde janeiro e quando ele e a SAF assumiram a equipe as coisas começaram a melhorar, porem não o suficiente até o momento devido essa sangria de inicio de campeonato que não deixou o Coxa vencer nenhum jogo na competição, pois qualquer ponto conquistado lá atras já deixaria a equipe melhor colocada no brasileirão.

Próximo Jogo

O Coritiba, enfrenta o Palmeiras no domingo as 18:30 no Couto Pereira, pela 28° rodada do Brasileirão.

Ficha Técnica

CAMPEONATO BRASILEIRO

2º Turno – 27ª Rodada

CORITIBA 0x3 CUIABÁ

Coritiba:

Gabriel; Natanael (Lucas Barbosa), Jean Pedroso, Thalisson Gabriel e Victor Luís (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui (Edu) e Sebastián Gómez (Maurício Garcez); Robson (Jesé Rodríguez), Marcelino Moreno e Slimani.

Técnico: Thiago Kosloski

Cuiabá:

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro (Allyson), Fernando Sobral (Denílson) e Derik Lacerda (Jonathan Cafu); Clayson (Isidro Pitta) e Deyverson.

Técnico: António Oliveira

Local: Couto Pereira

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Gols: Deyverson 23 do 1º; Isidro Pitta 36 e Raniele 42 do 2º

Cartões amarelos: Alan Empereur, Raniele (CUI)

Renda: R$ 491.370,00

Público pagante: 18.742

Público total: 20.873