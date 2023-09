“Eleições para conselheiros tutelares em Curitiba: Conheça os candidatos da regional Pinheirinho”

Eleições para Conselheiros Tutelares em Curitiba

No dia 1º de outubro (domingo), entre 8h e 17h, ocorrem em todo o país as eleições que definirão os conselheiros tutelares da próxima gestão (2024-2027). Em Curitiba, cada regional elegerá cinco conselheiros titulares e seus respectivos suplentes. Na regional Pinheirinho, são 15 candidaturas concorrendo ao pleito, o que corresponde a 10% do total de candidatos de Curitiba. Apenas cinco candidatos são homens.

A regional Pinheirinho abrange os bairros Capão Raso, Fanny, Lindoia, Novo Mundo e Pinheirinho. Moradores dessas áreas poderão votar apresentando um documento de identificação e o título de eleitor ou e-título.

O local para votação é a Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira, localizada na rua Leon Nicolas, s/nº – Pinheirinho. O local é de fácil acesso pois encontra-se a poucas quadras do Terminal do Pinheirinho, e pode ser acessado através das linhas de ônibus 060 Interbairros VI, 502 Circular Sul (Horário), 508 Sítio Cercado (Anti-horário), 550 Ligeirão Pinheirinho / Carlos Gomes, 602 Circular Sul (Anti-horário), 700 Pinheirinho / Cabral.

Lista de Candidatos do Pinheirinho

Confira abaixo a lista dos candidatos que concorrem às cinco vagas para conselheiro tutelar, seus nomes de urna e respectivos números. Os candidatos que não forem eleitos se tornarão suplentes e poderão ser convocados a assumir o cargo em caso de ausência dos titulares.

Candidatos do Pinheirinho:

Candidato 1 – Número 001

Candidato 2 – Número 002

Candidato 3 – Número 003

Candidato 4 – Número 004

Candidato 5 – Número 005

Participe do grupo de WhatsApp do Plural. Clique aqui.

Que tal fazer um Pix para o Plural? Se cada pessoa que lê o nosso conteúdo doasse R$ 1 por mês, a estrutura do jornal poderia dobrar de tamanho. Porém, ainda somos uma equipe pequena que lida com várias limitações. A nossa chave Pix é o e-mail [email protected]. Obrigado!

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.plural.jor.br