São Paulo vence Coritiba no Morumbi

Reportagem: Admilson Leme

O São Paulo, venceu o Coritiba por 2×1, na noite desta quarta-feira (27/09), no estádio do Morumbi, em São Paulo, em jogo atrasado da 22° rodada do Brasileirão.

São Paulo poupou boa parte dos titulares após o título da Copa do Brasil conquistado no último domingo.

Primeiro Tempo

O São Paulo começou com tudo e já aos 3 minutos abriu o placar com o colombiano James Rodriguez, mas o lance foi revisado pelo VAR, e anulado por impedimento.

James Rodríguez de cabeça e Luciano de fora da área tentaram levar perigo a meta do goleiro Gabriel.

Novamente aos 24 minutos o São Paulo inaugurou o placar, mas o gol foi novamente anulado por posição de impedimento.

Mas de tanta tentar aos 29 minutos, após cobrança de falta de James Rodríguez, o goleiro Gabriel espalmou e Alan Franco não desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. Porém o assistente apontou impedimento, mas o VAR, após revisão apontou gol legal para o Tricolor.

Nos minutos finais o jogo pegou fogo, aos 44 minutos, Luciano assustou Gabriel com uma ótima finalização de fora da área.

Já nos acréscimos, após falha na saída de bola entre Jandrei e Gabriel Neves, Robson roubou a bola, e a bola sobrou para Islan Slimani, que deu um belo toque por cima do goleiro tricolor, empatando o jogo.

Ainda nos minutos finais do tempo extra de acréscimo, Vitor Luis tentou bloquear um cruzamento e a bola acabou tocando no braço, o árbitro mandou seguir a partida, porém foi chamado pelo VAR, após revisão a penalidade máxima foi marcada. Luciano foi para a cobrança e chutou forte no centro do gol, tirando todas as chances de defesa do goleiro.

Segundo Tempo

O São Paulo teve algumas chances mesmo com a postura mais defensiva, aos 9 minutos Luan que desvia cruzamento de cabeça, para uma grande defesa de Gabriel.

Aos 16 minutos após defesa de Gabriel, Juan na marca do pênalti cabeceia ao gol, mas o zagueiro Mauricio Antônio tira em cima da linha o terceiro gol.

O Coritiba pressionou no campo de ataque, com Maurício com chute de fora da área, mas não conseguiu o gol de empate.

Como Fica

O São Paulo chegou a 31 pontos e está na 10ª colocação na tabela, afastando da zona de rebaixamento. O Coritiba, chegou a oitava derrota seguida na competição. O Coritiba soma 14 pontos e é o último colocado. Com 12 pontos a menos que o primeiro time fora da ZR.

Próximos Jogos

O São Paulo enfrentar o Corinthians neste sábado (30/09) no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O Coritiba, encara o Athletico-PR no domingo (1/10), pelo Brasileiro, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 CORITIBA

22º RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data: 27 de setembro de 2023

Local: Estádio do Morumbi

Público: 31.720

Cartões amarelos: Robson, Victor Luis, Henrique (COR), Luan, Calleri (SAO)

GOLS: Alan Franco (1-0, 29´/1ºT), Slimami (1-1/50´/1ºT), Luciano (2-1, 57´2ºT)

SÃO PAULO Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco, Welington; Luan (Alisson), Gabriel Neves (Calleri), James Rodríguez (Lucas Moura)e Michel Araujo; Luciano (Rodrigo Nestor) e Juan (Pablo Maia).

Técnico: Dorival Junior

CORITIBA Gabriel; Hayner (Natanael), Maurício Antônio, Henrique, Victor Luís; Willian Farias, Samaris (Matheus Bianqui), Sebastian Gomez; Marcelino Moreno, Slimani (Edu), Robson (Diogo Barbosa).

Técnico: Thiago Kosloski