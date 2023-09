“Descubra os endereços e telefones das unidades do Sítio Cercado e Champagnat em Curitiba!”

Sítio Cercado

Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.063 – Telefone: (41) 3213-9229.

Champagnat

Rua Capitão Souza Franco, 760 – Telefone: (41) 3213-9160.

A cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, possui diversos bairros com características únicas. Dois desses bairros são o Sítio Cercado e o Champagnat. Conheça um pouco mais sobre cada um deles.

Sítio Cercado

O bairro do Sítio Cercado está localizado na região sul de Curitiba. Com uma população diversificada, é conhecido por sua infraestrutura completa e por oferecer uma ótima qualidade de vida aos seus moradores. A Rua Izaac Ferreira da Cruz, número 3.063, é um dos endereços do bairro. Para entrar em contato, basta ligar para o telefone (41) 3213-9229.

Champagnat

O bairro Champagnat, por sua vez, está situado na região oeste de Curitiba. Com uma localização privilegiada, oferece diversas opções de comércio, serviços e lazer. A Rua Capitão Souza Franco, número 760, é um dos endereços do bairro. Para entrar em contato, basta ligar para o telefone (41) 3213-9160.

Ambos os bairros são excelentes opções para se viver em Curitiba, cada um com suas particularidades e atrativos. Se você está em busca de um lugar para morar na cidade, não deixe de conhecer o Sítio Cercado e o Champagnat.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ics.curitiba.org.br