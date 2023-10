“Descoberta macabra: Guardas municipais encontram homem morto em carrinho de materiais no Parque Náutico, em Curitiba”

Guardas municipais encontram homem morto em parque de Curitiba

Guardas municipais que estavam patrulhando pelo Parque Náutico, localizado no bairro Boqueirão, em Curitiba, fizeram uma descoberta chocante. Eles encontraram um homem morto dentro de um carrinho de materiais.

Essa triste ocorrência foi registrada recentemente no parque, que é conhecido por ser um local de lazer e prática de atividades esportivas. Os guardas municipais estavam realizando a ronda de rotina quando se depararam com essa cena perturbadora.

A identidade do homem ainda não foi divulgada, mas as autoridades estão investigando o caso para descobrir as circunstâncias da morte. A perícia foi acionada para realizar os procedimentos necessários e determinar a causa do óbito.

Esse incidente serve como um alerta para a importância da segurança nos espaços públicos. A presença dos guardas municipais é fundamental para garantir a tranquilidade e o bem-estar dos frequentadores do parque.

Medidas de segurança em parques

Para evitar situações como essa, é importante que os parques contem com medidas de segurança adequadas. Alguns dos cuidados que podem ser adotados são:

Instalação de câmeras de segurança;

Aumento do efetivo de guardas municipais;

Iluminação adequada;

Sinalização clara;

Monitoramento constante;

Realização de rondas periódicas.

Essas medidas contribuem para a prevenção de crimes e incidentes, garantindo um ambiente seguro para todos.

