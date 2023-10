Gravíssimo acidente deixa quatro pessoas mortas em Curitiba

Na noite deste sábado (22), um trágico acidente ocorreu no Contorno Leste em Curitiba, envolvendo duas carretas e um carro. Infelizmente, o acidente resultou na morte de quatro pessoas.

O acidente aconteceu no quilômetro 110 da BR-116, na região do Bairro Sítio Cercado. De acordo com a Arteris Litoral Sul, responsável pela rodovia, duas faixas foram interditadas e uma grande fila de veículos se formou.

Segundo informações obtidas pelo Portal 190, as vítimas fatais são duas mulheres e duas crianças, que eram tia e avó das meninas de 8 e 12 anos. Além disso, outras duas pessoas, incluindo a mãe das crianças, ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao Hospital do Trabalhador.

Fonte: catve.com