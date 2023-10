“Tragédia no Contorno Leste: Grave acidente deixa quatro mortos e dois feridos em Curitiba”

Grave acidente no Contorno Leste, em Curitiba, resulta em quatro mortes e duas pessoas gravemente feridas

No início da noite deste sábado (21), um trágico acidente ocorreu no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, deixando um saldo de quatro vítimas fatais e duas pessoas em estado grave. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal seguida de tombamento envolveu duas carretas e um carro, ocorrendo por volta das 20h15, no km 110 da BR-116, no sentido CIC.

Detalhes do acidente

De acordo com a PRF, as quatro vítimas que perderam a vida no local do acidente são duas crianças e duas mulheres, sendo uma tia e uma avó. A mãe das crianças foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.

A pista no sentido Cidade Industrial de Curitiba (sul) ficou interditada por aproximadamente 20 minutos para a realização dos trabalhos da PRF. Após esse período, foi reaberta apenas uma faixa de tráfego, cerca de uma hora após a colisão.

Fonte: paranaportal.uol.com.br